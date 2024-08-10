В Нижнем Тагиле запущено движение по улице Октябрьской революции

Как ранее прокомментировал глава МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, завершены еще не все работы. В частности, дорожники доделывают тротуары и оборудуют газоны. Однако эти работы будут проводиться уже после открытия улицы, движению транспорта они не препятствуют.