В Нижнем Тагиле запущено движение по улице Октябрьской революции

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Власти Нижнего Тагила сделали подарок горожанам ко Дню Города. Накануне праздника, 9 октября, открыто движение по улице Октябрьской революции, одном из самых проблемных городских долгостроев. Об открытии дороги в сторону Тагилстроя рассказал в соцсетях мэр Владислав Пинаев.
Как ранее прокомментировал глава МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, завершены еще не все работы. В частности, дорожники доделывают тротуары и оборудуют газоны. Однако эти работы будут проводиться уже после открытия улицы, движению транспорта они не препятствуют.
Напомним, что власти обещают полностью открыть улицу Октябрьской революции до конца 2024 года. Но полностью объект сдадут только в 2025-м.
В начале июля в МУП «Тагилдорстрой» отчитались, что работы на этом участке идут с опережением графика примерно на месяц.