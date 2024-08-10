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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Свердловской области в ближайшие дни немного потеплеет

В Свердловскую область движется теплый атмосферный фронт

10 августа 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Свердловской области в ближайшие дни немного потеплеет

В выходные в Свердловской области сохранится прохладная погода, однако к понедельнику в регионе немного потеплеет.

На территории Свердловской области пока господствует антициклон, который ранее принес в регион прохладную погоду, однако воздух постепенно прогревается, рассказал синоптик Алексей Пулин.

Перепад между ночными и дневными температурами достаточно большой. В субботу, 10 августа, в ночное время температура воздуха местами падала до +3 градусов. Днем — от +16 до +21 градуса.

Ночью 11 августа также будет холодно, особенно на юго-западе. Днем незначительно потеплеет.

Теплые потоки воздуха доберутся до южных границ Среднего Урала в ночь на понедельник.

Ранее метеорологи спрогнозировали мощные магнитные бури в выходные.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Потепление#Температура воздуха#Погода#Екатеринбург
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