В Свердловскую область движется теплый атмосферный фронт

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На территории Свердловской области пока господствует антициклон, который ранее принес в регион прохладную погоду, однако воздух постепенно прогревается, рассказал синоптик Алексей Пулин.
Перепад между ночными и дневными температурами достаточно большой. В субботу, 10 августа, в ночное время температура воздуха местами падала до +3 градусов. Днем — от +16 до +21 градуса.
Ночью 11 августа также будет холодно, особенно на юго-западе. Днем незначительно потеплеет.
Теплые потоки воздуха доберутся до южных границ Среднего Урала в ночь на понедельник.
Ранее метеорологи спрогнозировали мощные магнитные бури в выходные.