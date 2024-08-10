В Верхней Пышме 104-летнюю летнюю пенсионерку сбил грузовик

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
В Верхней Пышме автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибла женщина 1920 года рождения, сообщает пресс-служба свердловского ГИБДД.
В этот день екатеринбуржец, водитель грузовой «Газели», привез товар в местный магазин на улице Юбилейной и начал разгрузку. В какой-то момент мужчина начал сдавать назад и не заметил, что за грузовиком находилась пожилая женщина. Она погибла, ее смерть констатировали прибывшие на место врачи скорой помощи.
Водитель, мужчина 1986 года рождения, в момент ДТП был трезв. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Во время допроса он признался, что пенсионерку попросту не заметил.
Водителю может грозить уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности.
Ранее в Сысертском районе под мотоцикл попала 75-летняя пенсионерка, которая решила перебежать оживленную шестиполосную трассу с отбойником в неположенном месте.