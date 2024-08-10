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В Верхней Пышме грузовик насмерть задавил 104-летнюю женщину

В Верхней Пышме 104-летнюю летнюю пенсионерку сбил грузовик

10 августа 2024, 06:36
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Верхней Пышме грузовик насмерть задавил 104-летнюю женщину

Долгожительница из Верхней Пышмы оказалась под колесами грузовика из-за невнимательности водителя, который дал задний ход и не убедился в безопасности маневра.

В Верхней Пышме автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибла женщина 1920 года рождения, сообщает пресс-служба свердловского ГИБДД.

В этот день екатеринбуржец, водитель грузовой «Газели», привез товар в местный магазин на улице Юбилейной и начал разгрузку. В какой-то момент мужчина начал сдавать назад и не заметил, что за грузовиком находилась пожилая женщина. Она погибла, ее смерть констатировали прибывшие на место врачи скорой помощи.

Водитель, мужчина 1986 года рождения, в момент ДТП был трезв. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Во время допроса он признался, что пенсионерку попросту не заметил.

Водителю может грозить уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Ранее в Сысертском районе под мотоцикл попала 75-летняя пенсионерка, которая решила перебежать оживленную шестиполосную трассу с отбойником в неположенном месте.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Верхняя Пышма#Пенсионерка#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург
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