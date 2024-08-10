В Верхней Пышме 104-летнюю летнюю пенсионерку сбил грузовик

В этот день екатеринбуржец, водитель грузовой «Газели», привез товар в местный магазин на улице Юбилейной и начал разгрузку. В какой-то момент мужчина начал сдавать назад и не заметил, что за грузовиком находилась пожилая женщина. Она погибла, ее смерть констатировали прибывшие на место врачи скорой помощи.