Жители Свердловской области собирают опята прямо с «грибных деревьев»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Так, жители Первоуральска наткнулись на березу, ствол которой был буквально облеплен опятами. Своей находкой они поделились в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
Первоуральское направление. Уставшие, но довольные, — прокомментировала видео автор Natali Plat.
Таким же деревом похвасталась еще любительница «тихой охоты» из Свердловской области. Свое чудо-дерево она нашла на Режевском тракте.
А свердловчанин Сергей резал опята с дерева в районе деревни Сарапулка в Березовском городском округе.