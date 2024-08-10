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Свердловчане массово находят в лесах «грибные деревья»

Жители Свердловской области собирают опята прямо с «грибных деревьев»

10 августа 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчане массово находят в лесах «грибные деревья»

На Среднем Урале идет слой опят. Эти вкусные грибы растут не только на пнях — свердловчане находят целые грибные плантации прямо на деревьях.

Так, жители Первоуральска наткнулись на березу, ствол которой был буквально облеплен опятами. Своей находкой они поделились в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

Первоуральское направление. Уставшие, но довольные, — прокомментировала видео автор Natali Plat.

Таким же деревом похвасталась еще любительница «тихой охоты» из Свердловской области. Свое чудо-дерево она нашла на Режевском тракте.

Фото: Паблик «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области"/Марина Шабалина

А свердловчанин Сергей резал опята с дерева в районе деревни Сарапулка в Березовском городском округе.

Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области"/Сергей Тарских

Ранее грибники под Нижними Сергами обнаружили фиолетовый гриб «внеземного» происхождения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Грибы#Природа#Деревья#Грибники#Екатеринбург
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