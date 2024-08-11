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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Автомобиль перевернулся на Эльмаше в Екатеринбурге

Автомобиль перевернулся на Эльмаше в Екатеринбурге

11 августа 2024, 05:33
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля. Авария случилась на улице Стачек.

Известно, что автомобилист, управлявший машиной, не справился с вождением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В результате случившейся аварии пострадавших нет.

Напомним, 9 августа 2024 года в Екатеринбурге у водителя автомобиля ухудшилось самочувствие и он скончался. Потеряв сознание, екатеринбуржец влетел в металлическое ограждение. Он был пристегнут ремнем безопасности.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Водитель#Вождение#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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