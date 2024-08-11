Автомобиль перевернулся на Эльмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Известно, что автомобилист, управлявший машиной, не справился с вождением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
В результате случившейся аварии пострадавших нет.
Напомним, 9 августа 2024 года в Екатеринбурге у водителя автомобиля ухудшилось самочувствие и он скончался. Потеряв сознание, екатеринбуржец влетел в металлическое ограждение. Он был пристегнут ремнем безопасности.