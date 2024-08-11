Девушка напала на молодого человека в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам одной из очевидиц, екатеринбуржец лежал на асфальте, а девушка пинала его ногами. Причина данного инцидента неизвестна, пишет Е1.
Через некоторое время к торговому центру приехали правоохранители. Известно, что пострадавший был в нетрезвом состоянии. Он сообщил, что претензий к девушке не имеет и ушел с места происшествия.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге девушка ударила молодого человека ножом в спину. Известно, что они поссорились из-за измены.