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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Девушка напала на молодого человека в Екатеринбурге

Девушка напала на молодого человека в Екатеринбурге

11 августа 2024, 10:28
Фото: 1MI
Девушка в Екатеринбурге избила ногами молодого человека. Инцидент произошел около ТЦ «Пассаж» 11 августа 2024 года.

По словам одной из очевидиц, екатеринбуржец лежал на асфальте, а девушка пинала его ногами. Причина данного инцидента неизвестна, пишет Е1.

Через некоторое время к торговому центру приехали правоохранители. Известно, что пострадавший был в нетрезвом состоянии. Он сообщил, что претензий к девушке не имеет и ушел с места происшествия.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге девушка ударила молодого человека ножом в спину. Известно, что они поссорились из-за измены.

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