Грибники в Свердловской области нашли огромные поляны сырого груздя

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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По словам свердловчанки, они с друзьями изначально искали белый гриб, однако наткнулись на места, где растут грузди, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала».
В итоге свердловчане насобирали несколько ведер грибов. По их словам, грузди ароматные, а также их слой уже начинает отходить.
Напомним, в Свердловской области под Первоуральском и в Березовском ГО местные жители собрали большой урожай опят. Данные грибы выросли на пнях и стволах деревьев в лесах области.