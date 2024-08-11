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Грибники в Свердловской области нашли огромные поляны сырого груздя

Грибники в Свердловской области нашли огромные поляны сырого груздя

11 августа 2024, 07:00
Фото: Группа ВКонтакте «Дары лесов Урала»
Грибники на Челябинском тракте обнаружили большие поляны, на которых растет сырой груздь.

По словам свердловчанки, они с друзьями изначально искали белый гриб, однако наткнулись на места, где растут грузди, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала».

В итоге свердловчане насобирали несколько ведер грибов. По их словам, грузди ароматные, а также их слой уже начинает отходить.

Напомним, в Свердловской области под Первоуральском и в Березовском ГО местные жители собрали большой урожай опят. Данные грибы выросли на пнях и стволах деревьев в лесах области.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Лес#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург#Челябинский тракт
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