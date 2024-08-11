II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле

Воспитанники нижнетагильских спортивных школ № 2 и «Тагилстрой» соревновались согласно правилам пляжного самбо. Так, например, бороться можно только в положении стоя, а победа присуждается после броска, в том случае, когда противник падает на песок на любую часть тела, кроме ног. При этом сам атакующий атлет может выполнять броски с падением. Еще одним отличием такого вида состязания является возможность захватывать края шорт соперника и концы рукавов куртки для проведения бросков. Продолжительность боев — 3 минуты.