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II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле

II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле

11 августа 2024, 12:18
Фото: пресс-служба Общественного совета «Za самбо»
Уже второй год подряд в Нижнем Тагиле в рамках празднования Дня города проходит Фестиваль по пляжному самбо. Организатором спортивного события традиционно стал Общественный совет проекта «Za самбо».

Воспитанники нижнетагильских спортивных школ № 2 и «Тагилстрой» соревновались согласно правилам пляжного самбо. Так, например, бороться можно только в положении стоя, а победа присуждается после броска, в том случае, когда противник падает на песок на любую часть тела, кроме ног. При этом сам атакующий атлет может выполнять броски с падением. Еще одним отличием такого вида состязания является возможность захватывать края шорт соперника и концы рукавов куртки для проведения бросков. Продолжительность боев — 3 минуты.

Нижний Тагил заслуженно можно назвать одним из флагманов проекта «Za самбо» в Свердловской области. В прошлом году при поддержке администрации города мы открыли здесь новые залы самбо сразу в четырех школах. Также мы запустили по улицам брендированный трамвай. Работа продолжается и в текущем году. Совсем скоро в общеобразовательной школе № 44 появится новый борцовский ковер. Считаю, что вполне закономерно, что Фестиваль по пляжному самбо проводится в День города Нижнего Тагила. Желаю участникам красивых схваток без травм, — подчеркнул координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
Фото: пресс-служба Общественного совета «Za самбо»

Участниками Фестиваля стали юноши 12-14 лет.

Это уже второй Фестиваль по пляжному самбо, который проводится в День рождения Нижнего Тагила. После окончания соревнований прошлого года мы получили множество положительных отзывов от участников, организаторов и зрителей, поэтому приняли решение сделать Фестиваль ежегодным. Известно, что самбо — один из главных видов спорта для Нижнего Тагила. Регулярно в городе открываются новые секции, а наши самбисты добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня, — пояснил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Примечательно, что в рамках события директор спортивной школы «Тагилстрой» Светлана Блюденова была награждена Благодарственным письмом за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Свердловской области.

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#Анастасия Имамахметова#Спорт#Нижний Тагил#Фестиваль#Дети#Свердловская область#Соревнования#День города#Глава города#Борьба#Самбо#Екатеринбург#Развитие спорта
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