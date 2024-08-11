Капремонт бассейна предстоит в спортшколе им. Лопатина в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Работы на первом и втором этажах будут проводиться на улице Верхняя Черепанова, 31Б. Сдать объект заказчику необходимо до 31 октября 2024 года. Строители будут трудиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 22.00.
Помимо самого капитального ремонта чаши бассейна подрядчик заменит отопление и вентиляцию, электроснабжение инженерных систем и оборудование для оснащения. Предварительно необходимо демонтировать насосные агрегаты, трубопроводы, воздуховоды, вентиляторы и радиаторы, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 августа. Затем комиссия определит победителя тендера.
Напомним, что в ПГТ Сокол под Нижним Тагилом планируется установить новые футбольные ворота.