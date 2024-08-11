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Updated Сегодня, 11:57

В Нижнем Тагиле отремонтируют бассейн в спортшколе

Капремонт бассейна предстоит в спортшколе им. Лопатина в Нижнем Тагиле

11 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле отремонтируют бассейн в спортшколе

Капремонт чаши бассейна, а также замена оборудования водоподготовки планируется провести в спортшколе №3 им. А. А. Лопатина. На это выделено девять миллионов рублей.

Работы на первом и втором этажах будут проводиться на улице Верхняя Черепанова, 31Б. Сдать объект заказчику необходимо до 31 октября 2024 года. Строители будут трудиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 22.00.

Помимо самого капитального ремонта чаши бассейна подрядчик заменит отопление и вентиляцию, электроснабжение инженерных систем и оборудование для оснащения. Предварительно необходимо демонтировать насосные агрегаты, трубопроводы, воздуховоды, вентиляторы и радиаторы, выяснила редакция TagilCity.ru.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 августа. Затем комиссия определит победителя тендера.

Напомним, что в ПГТ Сокол под Нижним Тагилом планируется установить новые футбольные ворота.

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