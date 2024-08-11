Мошенники забрали у жителей Екатеринбурга 28 млн за неделю

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Так, злоумышленники убеждают людей «зарабатывать» на криптобирже, однако в итоге потерпевшие отдают аферистам свои накопления, а также берут кредиты, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
10 августа правоохранители провели информирование населения о мошенникам и их схемах обмана. На их уловки попадаются люди разных возрастов и социальных статусов.
Напомним, девушка в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей. Неизвестные предложили ей «инвестировать в криптобиржу».