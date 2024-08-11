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Published Сегодня, 06:33

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Мошенники забрали у жителей Екатеринбурга 28 млн за неделю

Мошенники забрали у жителей Екатеринбурга 28 млн за неделю

11 августа 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местные жители лишились 28 миллионов рублей за неделю из-за мошенников в интернете.

Так, злоумышленники убеждают людей «зарабатывать» на криптобирже, однако в итоге потерпевшие отдают аферистам свои накопления, а также берут кредиты, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

10 августа правоохранители провели информирование населения о мошенникам и их схемах обмана. На их уловки попадаются люди разных возрастов и социальных статусов.

Напомним, девушка в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей. Неизвестные предложили ей «инвестировать в криптобиржу».

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#Потерпевшие#18+#Екатеринбург#Инцидент#Криптобиржа
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