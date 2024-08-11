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Пенсионеров в Екатеринбурге предупредили о мошенниках

Пенсионеров в Екатеринбурге предупредили о мошенниках

11 августа 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сотрудники полиции провели профилактические беседы с пожилыми людьми о мошенниках.

Правоохранители предупредили пожилых екатеринбуржцев о том, что не следует пускать в свой дом посторонних, рассказали в пресс-службе городской полиции.

Также пенсионерам рассказали о распространенных способах мошенников выманивать деньги через интернет, а также по телефонным звонкам: неизвестные представляются сотрудниками силовых структур, спецслужб, банков, сотовых компаний.

Напомним, за прошедшую неделю аферисты выманили деньги у жителей Екатеринбурга. Общий размер ущерба — 28 миллионов рублей.

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#Елизавета Зиборова#Пенсионеры#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Обман#Преступление#ЧП#Мошенники#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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