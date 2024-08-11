Пенсионеров в Екатеринбурге предупредили о мошенниках

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Правоохранители предупредили пожилых екатеринбуржцев о том, что не следует пускать в свой дом посторонних, рассказали в пресс-службе городской полиции.
Также пенсионерам рассказали о распространенных способах мошенников выманивать деньги через интернет, а также по телефонным звонкам: неизвестные представляются сотрудниками силовых структур, спецслужб, банков, сотовых компаний.
Напомним, за прошедшую неделю аферисты выманили деньги у жителей Екатеринбурга. Общий размер ущерба — 28 миллионов рублей.