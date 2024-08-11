Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Автомобилистам напоминают о том, что находиться за рулем транспорта в в нетрезвом состоянии запрещено.
За данное нарушение водителя могут лишить прав до двух лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
В 2024 году пьяные водители в Нижнем Тагиле стали виновниками 21 аварии. В них погиб один человек и 32 человека пострадали.
Напомним, в результате рейда в Свердловской области от вождения отстранили 91 водителя за нарушения ПДД.