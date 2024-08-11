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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Автоинспекторы ловят нетрезвых водителей в Нижнем Тагиле

Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

11 августа 2024, 12:45
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнем Тагилу

Автоинспекторы ловят нетрезвых водителей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проводят рейд по выявлению пьяных водителей.

Автомобилистам напоминают о том, что находиться за рулем транспорта в в нетрезвом состоянии запрещено.

За данное нарушение водителя могут лишить прав до двух лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.

В 2024 году пьяные водители в Нижнем Тагиле стали виновниками 21 аварии. В них погиб один человек и 32 человека пострадали.

Напомним, в результате рейда в Свердловской области от вождения отстранили 91 водителя за нарушения ПДД.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Рейд#Профилактика#ПДД#ЧП#Пьяный водитель#Нарушение ПДД#Нарушения#18+#Екатеринбург#Инцидент
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