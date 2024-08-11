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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Сильные ливни накроют Нижний Тагил

Сильные ливни накроют Нижний Тагил

11 августа 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются сильные дожди. Такие прогнозы дают синоптики Гисметео.

Уже с понедельника, 12 августа, в Нижнем Тагиле начнутся обильные осадки, согласно данным сайта. Самые сильные дожди ожидаются во вторник, в жидком эквиваленте прогнозируется до 17,9 миллиметра. Синоптики обещают облачную и пасмурную погоду.

При этом, заморозков не будет. Температура воздуха с 12 по 18 августа составит от +15 до +18 градусов. Средняя скорость ветра составит три метра в секунду, с порывами до девяти метров. Он будет менять направление с юго-западного на северо-западный.

Также в понедельник продолжатся магнитные бури до шести баллов, которые накрыли Нижний Тагил в выходные дни. Далее геомагнитная активность снизится до двух баллов.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Осадки#Погода#Прогноз погоды#Лето#Синоптики#Дожди#Природа#Екатеринбург#Август
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