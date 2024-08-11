Сильные ливни накроют Нижний Тагил

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Уже с понедельника, 12 августа, в Нижнем Тагиле начнутся обильные осадки, согласно данным сайта. Самые сильные дожди ожидаются во вторник, в жидком эквиваленте прогнозируется до 17,9 миллиметра. Синоптики обещают облачную и пасмурную погоду.
При этом, заморозков не будет. Температура воздуха с 12 по 18 августа составит от +15 до +18 градусов. Средняя скорость ветра составит три метра в секунду, с порывами до девяти метров. Он будет менять направление с юго-западного на северо-западный.
Также в понедельник продолжатся магнитные бури до шести баллов, которые накрыли Нижний Тагил в выходные дни. Далее геомагнитная активность снизится до двух баллов.