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Свердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населения

Свердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населения

11 августа 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область оказалась на шестом месте среди регионов РФ по сокращению населения.

Так, с начала 2024 года в области не стало более 29 тысяч человек, а появилось на свет более 18 тысяч человек. В целом за прошедший год убыль населения стала больше на 22 процента, рассказали в Росстате.

Перед Свердловской областью в данном списке разместились Московская, Ростовская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. При этом рост естественной прибыли наблюдается в Дагестане, Чечне, Тюменской области Ханты-Мансийском округе, а также в Ингушетии.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области естественная смертность стала выше показателя рождаемости на 45 процентов.

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