Свердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населения

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Так, с начала 2024 года в области не стало более 29 тысяч человек, а появилось на свет более 18 тысяч человек. В целом за прошедший год убыль населения стала больше на 22 процента, рассказали в Росстате.
Перед Свердловской областью в данном списке разместились Московская, Ростовская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. При этом рост естественной прибыли наблюдается в Дагестане, Чечне, Тюменской области Ханты-Мансийском округе, а также в Ингушетии.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области естественная смертность стала выше показателя рождаемости на 45 процентов.