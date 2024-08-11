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Published Сегодня, 12:05

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Updated Сегодня, 12:07

Семья из девяти человек пропала на реке Малый Юган в ХМАО

Тела двух пропавших детей и женщины на реке в ХМАО нашли в перевернутой лодке

11 августа 2024, 12:05
Фото: 1MI

Семья из девяти человек пропала на реке Малый Юган в ХМАО

В ХМАО нашли тела двух детей 1 и 2 лет, а также их матери в перевернутой лодке. Семья пропала на реке Малый Юрган 8 августа 2024 года.

Семья с тремя детьми от года до четырех лет отправилась в другое угодье Сургутского района на моторной лодке и пропала. Спустя сутки было обнаружено тело утонувшей пожилой женщины.

11 августа нашли погибшими детей и их мать. Тела находились в перевернутой лодке. Спасатели продолжают искать остальных, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Напомним, двое детей заблудились в лесу под Нижним Тагилом, когда они ели ягоды. Вскоре они смогли выйти на связь и сообщили, где находятся.

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