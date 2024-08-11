Тела двух пропавших детей и женщины на реке в ХМАО нашли в перевернутой лодке

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Семья с тремя детьми от года до четырех лет отправилась в другое угодье Сургутского района на моторной лодке и пропала. Спустя сутки было обнаружено тело утонувшей пожилой женщины.
11 августа нашли погибшими детей и их мать. Тела находились в перевернутой лодке. Спасатели продолжают искать остальных, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Напомним, двое детей заблудились в лесу под Нижним Тагилом, когда они ели ягоды. Вскоре они смогли выйти на связь и сообщили, где находятся.