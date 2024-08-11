В подвале дома в Екатеринбурге нашли мумию

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Известно, что труп обнаружил екатеринбуржец, который искал пропавшего приятеля из Башкирии. Предположительно, человек скончался около полугода назад, пишет Ура.ру.
Личность умершего в настоящий момент точно не определена, это будет ясно по результатам проведенной экспертизы.
Напомним, жительница в Екатеринбурге три дня не сообщала о смерти своего сожителя, поскольку она не знала, как об этом сообщить экстренным службам. Однако она потом все же обратилась в полицию.