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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В подвале дома в Екатеринбурге нашли мумию

В подвале дома в Екатеринбурге нашли мумию

11 августа 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаружен мумифицированный труп в подвале дома на Заводской улице.

Известно, что труп обнаружил екатеринбуржец, который искал пропавшего приятеля из Башкирии. Предположительно, человек скончался около полугода назад, пишет Ура.ру.

Личность умершего в настоящий момент точно не определена, это будет ясно по результатам проведенной экспертизы.

Напомним, жительница в Екатеринбурге три дня не сообщала о смерти своего сожителя, поскольку она не знала, как об этом сообщить экстренным службам. Однако она потом все же обратилась в полицию.

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