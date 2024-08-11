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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

Водитель автомобиля влетел в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

Водитель автомобиля влетел в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

11 августа 2024, 11:01
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель Citroën протаранил грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло 11 августа 2024 года.

Автомобилист, делая разворот с обочины, столкнулся с грузовой машиной, которая направлялась в сторону Перми, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В случившейся аварии пострадал водитель иномарки. Его отвезли в медучреждение с травмой живота. Автоинспекторы проводят проверку. На дорожном участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

Напомним, на ЕКАДе в районе Березовского произошла авария с участием грузовиков. Пострадавших нет. Движение на этом участке было временно затруднено.

Под Первоуральском грузовик влетел в иномарку
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Пострадавший#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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