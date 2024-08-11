Водитель автомобиля влетел в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Автомобилист, делая разворот с обочины, столкнулся с грузовой машиной, которая направлялась в сторону Перми, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В случившейся аварии пострадал водитель иномарки. Его отвезли в медучреждение с травмой живота. Автоинспекторы проводят проверку. На дорожном участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.
Напомним, на ЕКАДе в районе Березовского произошла авария с участием грузовиков. Пострадавших нет. Движение на этом участке было временно затруднено.