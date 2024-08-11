Водитель наехал на пешехода под Верхотурьем и скрылся

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Водитель, совершив наезд на молодого человека, сразу уехал с места аварии. Пострадавший скончался до того, как приехали врачи. Сообщается, что на нем была одежда темного цвета, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Какой машиной управлял автомобилист — в настоящий момент неизвестно. В правоохранительных органах начали проверку после происшествия.
Напомним, в Верхней Пышме мужчина, сидевший за рулем грузовой машины, насмерть сбил пенсионерку, не заметив ее. Ему грозит уголовная ответственность.