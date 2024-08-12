60 ДТП с участием питбайков произошло в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Родители покупают своим детям питбайки с уверенностью, что права для них не нужны. Однако это совсем не так, для управления мини-мотоциклом нужны водительские права категории «M», «A» или «А1» в зависимости от мощности двигателя.
Некоторые люди принимают питбайки за спортивный инвентарь, однако в ПДД такого пункта нет. За управление транспортным средством без водительского удостоверения грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Передвигаться на питбайке можно только в специально отведенных местах и по лесу. Ездить по любым дорогам запрещено, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД. Однако родители, которые дарят такой транспорт своим детям, не думают о том, как они доберутся до мест, где движение на питбайке разрешено.
Напомним, что 7 августа в каменском районе подростки на питбайке попали в аварию.