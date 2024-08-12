60 ДТП с участием питбайков произошло в Свердловской области

Передвигаться на питбайке можно только в специально отведенных местах и по лесу. Ездить по любым дорогам запрещено, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД. Однако родители, которые дарят такой транспорт своим детям, не думают о том, как они доберутся до мест, где движение на питбайке разрешено.