Американский нейрохирург рассказал, как сохранить ясность ума

Также полезно проводить больше времени в вертикальном положении, так как мозг получает необходимую стимуляцию именно тогда, когда человек стоит или движется. Эти простые рекомендации помогут поддерживать мозговую активность на протяжении многих лет. Читайте книги, решайте головоломки и изучайте языки — это тоже будет полезно!