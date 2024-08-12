Posted 12 августа, 06:38
Published 12 августа, 06:38
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Существует широко распространенное мнение, что ухудшение памяти и когнитивных функций является естественным следствием старения. Тем не менее, это не всегда так.
Наш мозг склонен искать проще пути и избегать чрезмерных затрат энергии. Чтобы поддерживать активность мышления и нормальное функционирование психики в преклонном возрасте, важно регулярно вовлекать мозг в активную деятельность. Американский нейрохирург и нейробиолог Рахул Джандиал предлагает три упражнения для сохранения ясности ума и хорошей памяти.
Первое упражнение — ритмичное дыхание. Устроившись в удобной позе, успокойтесь и сосредоточьтесь на дыхании. Вдыхайте через нос на протяжении четырех секунд, затем задержите дыхание на такое же время и медленно выдыхайте. Повторите данное упражнение 5–10 раз.
Во-вторых, врач рекомендует пропускать завтрак два раза в неделю, что, по исследованиям, помогает омолодить организм и активизировать процессы, противодействующие старению, пишет ИА RuNews24.ru.
Также полезно проводить больше времени в вертикальном положении, так как мозг получает необходимую стимуляцию именно тогда, когда человек стоит или движется. Эти простые рекомендации помогут поддерживать мозговую активность на протяжении многих лет. Читайте книги, решайте головоломки и изучайте языки — это тоже будет полезно!