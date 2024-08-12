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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Автоинспекторы в Свердловской области проверяют водителей автобусов

Автоинспекторы в Свердловской области проверяют водителей автобусов

12 августа 2024, 06:13
Фото: 1MI
В Свердловской области сотрудники ГИБДД и Ространснадзора проводят рейд среди водителей автобусов, который начался 12 августа 2024 года.

На протяжении недели экипаж будет следить за автобусами, чтобы снизить количество аварий, а также в качестве профилактики нарушений ПДД, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Напомним, в Свердловской области во время очередного рейда в течение суток был отстранен от вождения 91 автомобилист. Почти 30 человек были пьяные во время управления, 41 человек не имел прав, а у пяти водителей права ранее были конфискованы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Рейд#ПДД#Автобусы#Екатеринбург#Пьяные водители#Автоинспекторы
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