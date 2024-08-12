Автоинспекторы в Свердловской области проверяют водителей автобусов

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
На протяжении недели экипаж будет следить за автобусами, чтобы снизить количество аварий, а также в качестве профилактики нарушений ПДД, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Напомним, в Свердловской области во время очередного рейда в течение суток был отстранен от вождения 91 автомобилист. Почти 30 человек были пьяные во время управления, 41 человек не имел прав, а у пяти водителей права ранее были конфискованы.