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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Екатеринбуржец Виталий Реутов ситуацию с избиением украинца считает провокацией

Блогер Виталий Реутов, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, заявил о провокации

12 августа 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбуржец Виталий Реутов ситуацию с избиением украинца считает провокацией

Блогер Виталий Реутов, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, заявил что это провокация.

Со слов блогера, мужчина не являлся гражданином Украины. Это был россиянин, который решил спровоцировать конфликт. Во время произошедшего рядом с ним был знакомый, который также удивился высказыванию своего приятеля.

Реутов ударил мужчину за то, что он гордо называл себя гражданином страны, с которой сейчас сложные отношения, пишет URA.RU.

Виталий также сообщил, что всячески помогает россиянам, отправляя квадрокоптеры и гуманитарную помощь в зону СВО для Российских военнослужащих.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Драка#Блогер#Екатеринбург#Инцидент
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