Блогер Виталий Реутов, избивший мужчину в центре Екатеринбурга, заявил о провокации

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Со слов блогера, мужчина не являлся гражданином Украины. Это был россиянин, который решил спровоцировать конфликт. Во время произошедшего рядом с ним был знакомый, который также удивился высказыванию своего приятеля.
Реутов ударил мужчину за то, что он гордо называл себя гражданином страны, с которой сейчас сложные отношения, пишет URA.RU.
Виталий также сообщил, что всячески помогает россиянам, отправляя квадрокоптеры и гуманитарную помощь в зону СВО для Российских военнослужащих.