Более двух тысяч нелегальных мигрантов в Свердловской области выдворены из страны

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Мигрантов оштрафовали за нарушение правил нахождения на территории РФ. Кроме того, суд принял решение об их депортации из страны, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Сотрудники вышеупомянутого ведомства проводили нелегалов к месту пропуска через госграницу аэропорта Кольцово.
Напомним, почти 60 мигрантов в Свердловской области отстранили от управления транспортом за отсутствие прав на вождение.