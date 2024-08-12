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Более двух тысяч нелегальных мигрантов в Свердловской области выдворены из страны

Более двух тысяч нелегальных мигрантов в Свердловской области выдворены из страны

12 августа 2024, 05:34
Фото: 1MI
В Свердловской области депортировали более двух тысяч нелегальных иностранцев с начала 2024 года.

Мигрантов оштрафовали за нарушение правил нахождения на территории РФ. Кроме того, суд принял решение об их депортации из страны, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Сотрудники вышеупомянутого ведомства проводили нелегалов к месту пропуска через госграницу аэропорта Кольцово.

Напомним, почти 60 мигрантов в Свердловской области отстранили от управления транспортом за отсутствие прав на вождение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Суд#Узбекистан#Мигранты#Депортация#Миграция#Нарушение правил#18+#Екатеринбург#Кыргызстан#Инцидент
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