Буцаев: Транспортировкой медицинских отходов займутся региональные операторы

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут заниматься транспортировкой медицинских отходов класса А, в частности канцелярии, упаковки и мебели.
По словам зампредседателя российского правительства Дмитрия Патрушева, учет и контроль медицинских ТКО усилится. Такие отходы должны обязательно предварительно обезвреживаться и только потом направляться на объекты по обращению с ТКО производства и потребления.
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, общепринятым является деление медотходов на пять классов в зависимости от уровня их эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г и Д. В совокупном объеме медицинских ТКО на класс А приходится около 80%. На конечном этапе этот класс отходов оказывается на объектах для обращения с ТКО, поскольку относится к безопасным. Речь идет о таких предметах, как медицинские костюмы, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельное белье и канцелярские товары. Об этом пишет 56orb.ru.
По информации, озвученной главой РЭО, медицинские отходы класса А, объем которых составляет около 2 млн тонн, с 1 июля 2025 года будут передаваться регоператорам как ТКО. Эксперт отметил, что в рамках законодательства предусмотрено установление требований к учету таких медицинских отходов.
Отходы классов Б и В — загрязненные биологическими выделениями инструменты, отходы лабораторий и так далее — относятся к эпидемиологически опасным. Их должны обеззараживать, обезвреживать и только потом направлять в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Отходы класса Г представляют токсикологическую опасность. Это, в частности, ртутьсодержащие предметы, отходы фармпроизводств и от эксплуатации техники.
Отходы класса Д — это радиоактивные отходы. Их будут передавать национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
По словам замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, роль СанПиН усилят — в нормах будут установлены все требования в части обеззараживания и, вероятно, дополнительные положения о регулировании обращения с медотходами. Таким образом, Роспотребнадзор продолжит выполнять функции главного регулятора отрасли обращения с медицинскими отходами.