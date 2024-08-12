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Updated Сегодня, 15:07

Буцаев: Транспортировкой медицинских отходов займутся региональные операторы

12 августа 2024, 15:06
8 августа 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами. Российский экологический оператор (РЭО) участвовал в подготовке данного документа.

Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут заниматься транспортировкой медицинских отходов класса А, в частности канцелярии, упаковки и мебели.

По словам зампредседателя российского правительства Дмитрия Патрушева, учет и контроль медицинских ТКО усилится. Такие отходы должны обязательно предварительно обезвреживаться и только потом направляться на объекты по обращению с ТКО производства и потребления.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, общепринятым является деление медотходов на пять классов в зависимости от уровня их эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г и Д. В совокупном объеме медицинских ТКО на класс А приходится около 80%. На конечном этапе этот класс отходов оказывается на объектах для обращения с ТКО, поскольку относится к безопасным. Речь идет о таких предметах, как медицинские костюмы, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельное белье и канцелярские товары. Об этом пишет 56orb.ru.

По информации, озвученной главой РЭО, медицинские отходы класса А, объем которых составляет около 2 млн тонн, с 1 июля 2025 года будут передаваться регоператорам как ТКО. Эксперт отметил, что в рамках законодательства предусмотрено установление требований к учету таких медицинских отходов.

Отходы классов Б и В — загрязненные биологическими выделениями инструменты, отходы лабораторий и так далее — относятся к эпидемиологически опасным. Их должны обеззараживать, обезвреживать и только потом направлять в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.

Отходы класса Г представляют токсикологическую опасность. Это, в частности, ртутьсодержащие предметы, отходы фармпроизводств и от эксплуатации техники.

Отходы класса Д — это радиоактивные отходы. Их будут передавать национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

По словам замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, роль СанПиН усилят — в нормах будут установлены все требования в части обеззараживания и, вероятно, дополнительные положения о регулировании обращения с медотходами. Таким образом, Роспотребнадзор продолжит выполнять функции главного регулятора отрасли обращения с медицинскими отходами.

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