Буцаев: Транспортировкой медицинских отходов займутся региональные операторы

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, общепринятым является деление медотходов на пять классов в зависимости от уровня их эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г и Д. В совокупном объеме медицинских ТКО на класс А приходится около 80%. На конечном этапе этот класс отходов оказывается на объектах для обращения с ТКО, поскольку относится к безопасным. Речь идет о таких предметах, как медицинские костюмы, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельное белье и канцелярские товары. Об этом пишет 56orb.ru.