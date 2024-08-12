Дачники выкинули шиповник и пьют чай с этими плодами: в саду растут на видном месте

Собранные плоды розы не нужно выкидывать. Их следует высушить, а затем заваривать витаминный чай осенью и зимой. Они укрепляют иммунитет не хуже всем известного шиповника. Однако если вы в течение летнего сезона обрабатывали розу химикатами для борьбы с болезнями и вредителями, то плоды в пищу не годятся.