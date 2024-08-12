Дачники выкинули шиповник и пьют чай с этими плодами: в саду растут на видном месте

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
О пользе плодов шиповника знают многие, однако практически никому не приходит в голову, что похожими свойствами обладают и плоды розы — ведь оба растения относятся к семейству Розовые.
Многие сорта роз после окончания периода цветения начинают плодоносить. Однако почти все дачники безжалостно обрезают эти завязи, так как не знают, зачем они нужны самому растению. И зря это делают, уверяет профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Плоды для роз очень важны — они помогают растениям завершить свой цикл развития и стимулируют вызревание побегов, что очень важно для хорошей подготовки роз к зиме, — советует эксперт.
Плоды у розы необходимо обрезать лишь в преддверии зимы, когда приходит пора укрывать розу для спасения от морозов.
Собранные плоды розы не нужно выкидывать. Их следует высушить, а затем заваривать витаминный чай осенью и зимой. Они укрепляют иммунитет не хуже всем известного шиповника. Однако если вы в течение летнего сезона обрабатывали розу химикатами для борьбы с болезнями и вредителями, то плоды в пищу не годятся.
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