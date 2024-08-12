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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Эксперт Володихин рассказал, почему не стоит выкидывать плоды розы

Дачники выкинули шиповник и пьют чай с этими плодами: в саду растут на видном месте

12 августа 2024, 09:56
Фото: tagilcity.ru

Эксперт Володихин рассказал, почему не стоит выкидывать плоды розы

Многие дачники выращивают розы в эстетических целях. Эти прекрасные цветы чудесно пахнут и украшают садовый участок. Однако розами можно не только любоваться: из их плодов готовят полезный витаминный напиток.

О пользе плодов шиповника знают многие, однако практически никому не приходит в голову, что похожими свойствами обладают и плоды розы — ведь оба растения относятся к семейству Розовые.

Многие сорта роз после окончания периода цветения начинают плодоносить. Однако почти все дачники безжалостно обрезают эти завязи, так как не знают, зачем они нужны самому растению. И зря это делают, уверяет профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

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Плоды для роз очень важны — они помогают растениям завершить свой цикл развития и стимулируют вызревание побегов, что очень важно для хорошей подготовки роз к зиме, — советует эксперт.

Плоды у розы необходимо обрезать лишь в преддверии зимы, когда приходит пора укрывать розу для спасения от морозов.

Фото: tagilcity.ru

Собранные плоды розы не нужно выкидывать. Их следует высушить, а затем заваривать витаминный чай осенью и зимой. Они укрепляют иммунитет не хуже всем известного шиповника. Однако если вы в течение летнего сезона обрабатывали розу химикатами для борьбы с болезнями и вредителями, то плоды в пищу не годятся.

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