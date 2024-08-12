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Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Дожди и грозы снова придут в Свердловскую область

Дожди и грозы снова придут в Свердловскую область

12 августа 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область придет дождливая и нежаркая погода 12–14 августа 2024 года.

Так, в понедельник, 12 августа, в области будут небольшие дожди, также местами опустится туман. Во вторник и среду осадки станут сильнее, а также в эти дни возможны грозы, рассказали в УГМС.

Днем уровень тепла будет на отметке +19 градусов. Ночью похолодает до +6… +14 градусов.

Напомним, 12 августа 2024 года в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо, однако похолодания не ожидается. В городе будет +15… +18 градусов.

Сильный дождь пройдет в Свердловской области
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