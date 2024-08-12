Дожди и грозы снова придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Так, в понедельник, 12 августа, в области будут небольшие дожди, также местами опустится туман. Во вторник и среду осадки станут сильнее, а также в эти дни возможны грозы, рассказали в УГМС.
Днем уровень тепла будет на отметке +19 градусов. Ночью похолодает до +6… +14 градусов.
Напомним, 12 августа 2024 года в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо, однако похолодания не ожидается. В городе будет +15… +18 градусов.