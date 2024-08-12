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Два подростка на электросамокатах столкнулись около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Два подростка на электросамокатах столкнулись около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

12 августа 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге столкнулись два подростка на электросамокатах на тротуаре около ТЦ «Гринвич». Инцидент случился 9 августа 2024 года.

Подросток на кикшеринговом транспорте столкнулся со сверстником, который ехал во встречном направлении на арендованном самокате.

В результате аварии пострадал один из самокатчиков. С полученными повреждениями его увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе автоинспекции города.

Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области 12-летняя девочка, катавшаяся на электросамокате, попала под колеса автомобиля. Ребенок получил травму головы.

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