Два подростка на электросамокатах столкнулись около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Подросток на кикшеринговом транспорте столкнулся со сверстником, который ехал во встречном направлении на арендованном самокате.
В результате аварии пострадал один из самокатчиков. С полученными повреждениями его увезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе автоинспекции города.
Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области 12-летняя девочка, катавшаяся на электросамокате, попала под колеса автомобиля. Ребенок получил травму головы.