Эксперт рассказала о необычных свойствах меда

Мед — один из самых древних продуктов, известных человечеству. Можно даже сказать самое древнее лакомство. Упоминания о нём встречаются в мифологии, религиозных текстах и археологических находках. Но, что не мало важно, кроме вкуса мед имеет большое количество полезных свойств.