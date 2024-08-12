tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 августа, 06:45

Published 12 августа, 06:45

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Эксперт рассказала о необычных свойствах меда

12 августа 2024, 06:45
Мед — один из самых древних продуктов, известных человечеству. Можно даже сказать самое древнее лакомство. Упоминания о нём встречаются в мифологии, религиозных текстах и археологических находках. Но, что не мало важно, кроме вкуса мед имеет большое количество полезных свойств.

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru высказала свое мнение об этом продукте.

«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. О свойствах меда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма: им лечили, его потребляли в пищу, добавляли в различные блюда и выпечку. На Руси мед ценился на вес золота, потому неудивительно, что так много традиционных продуктов появляется в кухне славян.

В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мед помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Зачастую мед применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», — рассказала эксперт.

Добавим, что мед является источником природной энергии, способствует укреплению иммунной системы, улучшает пищеварение, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Мед положительно влияет на уровень холестерина, снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способствует поддержанию зрения, защищает клетки от свободных радикалов и улучшает общее состояние организма.

Однако стоит помнить, что мед — это высококалорийный продукт, поэтому его употребление должно быть умеренным.

Подпишитесь
Плот с буровой установкой замечен на Тагильском пруду
Сегодня, 04:29
В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость
Сегодня, 05:07
Жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы
Сегодня, 05:30
Стало известно, чьи жизни унесло страшное ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:19
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об отсутствии горячей воды в Полевском
Сегодня, 07:04
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21