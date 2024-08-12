Эксперт рассказала о вреде косметики для глаз

В жизни современного человека используются различные гаджеты на регулярной основе. Вредоносное влияние на глаза происходит из-за того, что наш орган зрения сосредоточен на картинке, и он перестает моргать регулярно. Так у глаз появляется сухость, краснота и усталость. Специалисты рекомендуют держать расстояние от экрана не менее 33 см для того, чтобы избежать перенагрузки. В противном случае, при долгом времяпровождении может появиться синдром сухого глаза.