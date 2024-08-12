Иномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину. Из-за аварии легковой транспорт загорелся, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавший умер в больнице от полученных повреждений. На отрезке дороги, где случилось ДТП, было временно введено реверсивное движение. В полиции проводят проверку.
Напомним, 11 августа 2024 года на трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария между иномаркой и грузовиком. Водителя автомобиля отвезли в больницу.