tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Автомобилист погиб после столкновения с грузовиком в Свердловской области

Иномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области

12 августа 2024, 03:25
Фото: 1MI

Автомобилист погиб после столкновения с грузовиком в Свердловской области

Водитель автомобиля Opel Astra столкнулся с грузовиком на трассе Березовский — Белоярское водохранилище.

Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину. Из-за аварии легковой транспорт загорелся, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Пострадавший умер в больнице от полученных повреждений. На отрезке дороги, где случилось ДТП, было временно введено реверсивное движение. В полиции проводят проверку.

Напомним, 11 августа 2024 года на трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария между иномаркой и грузовиком. Водителя автомобиля отвезли в больницу.

Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель автомобиля влетел в грузовик на трассе Пермь — ЕкатеринбургМальчик в Екатеринбурге попал под колеса грузовикаПешеход лег на дорогу и попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Полиция#Автомобиль#Березовский#Водитель#Пострадавший#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Сильные ливни накроют Нижний Тагил
Вчера, 11:55
Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года
Вчера, 12:45
II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Девушка напала на молодого человека в Екатеринбурге
Вчера, 10:28
Капремонт бассейна предстоит в спортшколе им. Лопатина в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:55
Свердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населения
Вчера, 07:41