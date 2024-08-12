Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы

Следующая не менее важная тема — чистая вода. На минувшей неделе мы выяснили, что две ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила получили предостережения от Роспотребнадзора. Дело в том, что в ведомство обратились жильцы одной из квартир дома №12 по улице Землячки на Тагилстрое. Они пожаловались на некачественную воду — причем и холодную, и горячую. Как выявили в лаборатории, в обоих случаях в воде были найдены нарушения установленных СанПиНом показателей.