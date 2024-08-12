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Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы

Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы

12 августа 2024, 05:51
Фото: tagilcity.ru
Вспоминаем все новости на TagilCity.ru, вышедшие на неделе с 5 по 11 августа, которые касаются темы экологии в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Традиционно начнем с темы выбросов. Первые четыре дня минувшей недели обошлись без превышений, согласно официальным данным «Уральского УГМС». По замерам редакции TagilCity.ru на вокзале также не было нарушений нормативов, изредка выявлялось наличие диоксида азота во время коротких замеров.

Также мы опубликовали данные о качестве воздуха в Нижнем Тагиле за июль. Превышений веществ-загрязнителей не было, однако люди в течение месяца жаловались на небо цвета ржавчины и химический запах, свойственный коксохимическому производству ЕВРАЗ НТМК.

Во все три дня празднования Дня города в Нижнем Тагиле горожане жаловались на специфический запах и коричневые выбросы.

Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
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Следующая не менее важная тема — чистая вода. На минувшей неделе мы выяснили, что две ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила получили предостережения от Роспотребнадзора. Дело в том, что в ведомство обратились жильцы одной из квартир дома №12 по улице Землячки на Тагилстрое. Они пожаловались на некачественную воду — причем и холодную, и горячую. Как выявили в лаборатории, в обоих случаях в воде были найдены нарушения установленных СанПиНом показателей.

«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое
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В Каменске-Уральском, наоборот, РПН не нашел нарушений в нормативах. Хотя жители МКД по улицам Суворова, Каменской, Кутузова и Победы утверждают, что вода в их домах вода дурно пахнет и имеет желтый цвет.

Дурно пахнущую воду желтого цвета в Каменске-Уральском считают нормой
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Следующая тема — мусор в Свердловской области. Глава региона накануне поручил усилить контроль над вывозом отходов. Такое решение было принято после мусорного коллапса на западе области. Там после проверки расторгли контракт с ТБО «Экосервис». Сейчас предприятие пытается вернуть его через суд. По заверениям правительства области, теперь проверки будут чаще с наложением соответствующих санкций.

Также в Свердловской области обсудили перспективы развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Накопленный опыт позволит корректировать график вывоза мусора и избегать переполнения площадок.

В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусора
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Росприроднадзор провел проверки и выявил нарушения в работе нескольких свердловских компаний. Так, ООО «Драгцветмет» неправильно утилизирует отходы и нарушает правила документооборота. А ООО «Континент», оператор мусорного полигона под Верхней Пышмой, загрязняет почву. Всем были выставлены предписания.

Росприроднадзор выявил нарушения в утилизации отходов в Свердловской области
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Еще одна тема — это некачественные поставки товаров для свердловчан. В регионе накануне из продажи изъяли почти 60 килограммов мяса. Оно не только не имело нужных документов, но и неправильно хранилось.

Также из Армении в столицу Урала привезли партию цветов из 500 штук, которые были заражены опасными насекомыми — цветочным трипсом. Было решено сжечь всю партию.

В Екатеринбурге сожгли партию цветов с опасными насекомыми
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Итоги#Замеры#Екатеринбург#Чистый воздух#Превышение ПДК#Итоги недели
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