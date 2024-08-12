Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Традиционно начнем с темы выбросов. Первые четыре дня минувшей недели обошлись без превышений, согласно официальным данным «Уральского УГМС». По замерам редакции TagilCity.ru на вокзале также не было нарушений нормативов, изредка выявлялось наличие диоксида азота во время коротких замеров.
Также мы опубликовали данные о качестве воздуха в Нижнем Тагиле за июль. Превышений веществ-загрязнителей не было, однако люди в течение месяца жаловались на небо цвета ржавчины и химический запах, свойственный коксохимическому производству ЕВРАЗ НТМК.
Во все три дня празднования Дня города в Нижнем Тагиле горожане жаловались на специфический запах и коричневые выбросы.
Следующая не менее важная тема — чистая вода. На минувшей неделе мы выяснили, что две ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила получили предостережения от Роспотребнадзора. Дело в том, что в ведомство обратились жильцы одной из квартир дома №12 по улице Землячки на Тагилстрое. Они пожаловались на некачественную воду — причем и холодную, и горячую. Как выявили в лаборатории, в обоих случаях в воде были найдены нарушения установленных СанПиНом показателей.
В Каменске-Уральском, наоборот, РПН не нашел нарушений в нормативах. Хотя жители МКД по улицам Суворова, Каменской, Кутузова и Победы утверждают, что вода в их домах вода дурно пахнет и имеет желтый цвет.
Следующая тема — мусор в Свердловской области. Глава региона накануне поручил усилить контроль над вывозом отходов. Такое решение было принято после мусорного коллапса на западе области. Там после проверки расторгли контракт с ТБО «Экосервис». Сейчас предприятие пытается вернуть его через суд. По заверениям правительства области, теперь проверки будут чаще с наложением соответствующих санкций.
Также в Свердловской области обсудили перспективы развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Накопленный опыт позволит корректировать график вывоза мусора и избегать переполнения площадок.
Росприроднадзор провел проверки и выявил нарушения в работе нескольких свердловских компаний. Так, ООО «Драгцветмет» неправильно утилизирует отходы и нарушает правила документооборота. А ООО «Континент», оператор мусорного полигона под Верхней Пышмой, загрязняет почву. Всем были выставлены предписания.
Еще одна тема — это некачественные поставки товаров для свердловчан. В регионе накануне из продажи изъяли почти 60 килограммов мяса. Оно не только не имело нужных документов, но и неправильно хранилось.
Также из Армении в столицу Урала привезли партию цветов из 500 штук, которые были заражены опасными насекомыми — цветочным трипсом. Было решено сжечь всю партию.