Извращенец на велосипеде пристает к екатеринбурженкам и хватает их за ягодицы

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Жители Екатеринбурга видели его в Орджоникидзовском районе. На женщин он нападал в районе кинотеатра «Космос» и метро «Динамо», пишет Е1 со ссылкой на слова мужа одной из потерпевших.
Супруг рассказал, что его жену он схватил за ягодицы, проезжая мимо на велосипеде. После этого он несколько раз видел молодого человека в этом же районе, однако догнать его не смог, так как тот перемещается на велосипеде.
Жители Режа уже узнали в мужчине местного «городского сумасшедшего», который ранее кошмарил местных женщин, а потом перебрался в столицу региона.
Люди рассказали, что мужчину зовут Дмитрий, ему около 30 лет. В Реже он не просто шлепал проходивших мимо женщин, а преследовал целые семьи.
Сейчас его личность устанавливает полиция.
Напомним, что в апреле в Екатеринбурге задержали другого молодого человека, который навязчиво «знакомился» с девушками, попросту избивая их.