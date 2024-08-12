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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Эксперт Володихин дал советы по правильной подготовке к уборке картофеля

Картошку сохраните до следующего лета: как правильно подготовиться к уборке урожая

12 августа 2024, 13:18
Фото: tagilcity.ru

Эксперт Володихин дал советы по правильной подготовке к уборке картофеля

Копка картошки — ответственный процесс. Если пренебречь некоторыми важными правилами, то урожай попросту не будет храниться. Рассказываем, как подготовить картофельное поле к уборке урожая.

Картошку обычно начинают копать после 25 августа. Однако процесс этот достаточно тонкий, и готовиться к нему опытные дачники начинают заблаговременно. О нюансах подготовительного периода рассказывает профессиональный агроном, ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

Общеизвестно, что чем толще кожура на корнеплодах, тем лучше будет храниться урожай. Мало кто знает, но ускорить процесс созревания кожуры можно и тогда, когда картошка находится в земле.

Фото: 1MI
За пару недель почву в междурядьях надо рыхлить — хотя бы раз в 5 дней. Благодаря этому клубни получают доступ воздуха, их кожица быстрее грубеет, а чем она плотнее, тем лучше хранится картофель, — советует Алексей Володихин.

Плотная кожура важна и по другим причинам:

  • сквозь нее не проникают болезнетворные микроорганизмы;
  • клубни с плотной кожурой сложнее повредить во время копки.

Если ботва у картофеля еще зеленая, то перед началом копки ее необходимо искусственно состарить. Делают это с помощью опрыскивания хлорадом магния (60 граммов вещества на 1 литр воды) или медным купоросом (50 граммов на 1 литр воды).

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Делается это для того, чтобы ускорить переход питательных веществ из ботвы в клубни. Опасения, что химические препараты нанесут какой-либо вред картофелю, напрасны, уверяет эксперт. Напротив, искусственное состаривание ботвы уменьшает концентрацию нитратов в корнеплодах.

Кроме того, этот способ способствует увеличению сухого вещества в клубнях. Питательная ценность картофеля увеличивается.

Ранее эксперт Володихин рассказал, можно ли употреблять в пищу зараженные фитофторой картофельные клубни.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Картошка#Дом и сад#КЦ
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