Картошку сохраните до следующего лета: как правильно подготовиться к уборке урожая

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Картошку обычно начинают копать после 25 августа. Однако процесс этот достаточно тонкий, и готовиться к нему опытные дачники начинают заблаговременно. О нюансах подготовительного периода рассказывает профессиональный агроном, ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Общеизвестно, что чем толще кожура на корнеплодах, тем лучше будет храниться урожай. Мало кто знает, но ускорить процесс созревания кожуры можно и тогда, когда картошка находится в земле.
За пару недель почву в междурядьях надо рыхлить — хотя бы раз в 5 дней. Благодаря этому клубни получают доступ воздуха, их кожица быстрее грубеет, а чем она плотнее, тем лучше хранится картофель, — советует Алексей Володихин.
Плотная кожура важна и по другим причинам:
Если ботва у картофеля еще зеленая, то перед началом копки ее необходимо искусственно состарить. Делают это с помощью опрыскивания хлорадом магния (60 граммов вещества на 1 литр воды) или медным купоросом (50 граммов на 1 литр воды).
Делается это для того, чтобы ускорить переход питательных веществ из ботвы в клубни. Опасения, что химические препараты нанесут какой-либо вред картофелю, напрасны, уверяет эксперт. Напротив, искусственное состаривание ботвы уменьшает концентрацию нитратов в корнеплодах.
Кроме того, этот способ способствует увеличению сухого вещества в клубнях. Питательная ценность картофеля увеличивается.
Ранее эксперт Володихин рассказал, можно ли употреблять в пищу зараженные фитофторой картофельные клубни.