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Лечение пострадавших тагильчан, отравленный воздух, новая подсветка и успех в теннисе

Лечение пострадавших тагильчан, отравленный воздух, новая подсветка и успех в теннисе

12 августа 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney
Шестеро тагильчан, пострадавших при взрыве газа в доме, до сих пор остаются в больницах. ЕВРАЗ НТМК сделал «подарок» жителям на День города. TagilCity.ru подводит экоитоги недели. В городе установят новую архитектурную подсветку. Юная теннисистка обыграла взрослого спортсмена.

Шесть жителей Нижнего Тагила, которые получили травмы в результате взрыва газа в доме на Сибирской, продолжают лечение в стационарах Екатеринбурга. Трое из них находятся в ЦГКБ №23. Самый пожилой тагильчанин лежит в областной больнице. Среди пострадавших — также двое детей. Им помогают восстановиться врачи Детской городской клинической больницы.

Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах
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Своеобразно поздравило тагильчан с Днем города местное предприятие ЕВРАЗ НТМК. Все выходные люди были вынуждены дышать выбросами. Черные и коричневые облака видели в разных районах Тагила. Люди жаловались на проблемы с дыханием, однако газоанализаторы превышение ПДК вредных веществ не зафиксировали.

Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
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В июле тагильчане также регулярно дышали густым смогом, но замеры превышений не показывали. Жители города жалуются на некачественную воду — две ресурсоснабжающие организации уже получили предупреждение от Роспотребнадзора. Губернатор Куйвашев поручил подчиненным усилить контроль в сфере обращения с отходами. Рассказываем о важнейших экособытиях недели.

Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
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В Нижнем Тагиле власти продолжают оборудовать улицы города новой архитектурной подсветкой. Объявлен очередной тендер на покупку оборудования. Стоимость контракта — около 250 тысяч рублей. К осени город должен засветиться красивыми огнями, а в новый год в Тагиле появятся традиционные световые фигуры.

Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле
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В поселке Старатель прошел теннисный турнир «Tagil open 2024». На соревнования съехались участники из свердловских городов и соседних регионов, было много именитых спортсменов. Юная тагильчанка Варвара Гришкова не растерялась и в свои 12 лет сумела обыграть ветерана спорта и заслуженного тренера по теннису Олега Васинева.

Юная спортсменка из Нижнего Тагила обыграла на турнире опытного теннисиста
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