Лечение пострадавших тагильчан, отравленный воздух, новая подсветка и успех в теннисе

В поселке Старатель прошел теннисный турнир «Tagil open 2024». На соревнования съехались участники из свердловских городов и соседних регионов, было много именитых спортсменов. Юная тагильчанка Варвара Гришкова не растерялась и в свои 12 лет сумела обыграть ветерана спорта и заслуженного тренера по теннису Олега Васинева.