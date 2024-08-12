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Лесничий в Ирбите уволен по статье из-за подлога документов

Лесничий в Ирбите уволен по статье из-за подлога документов

12 августа 2024, 10:58
Фото: 1MI
В Ирбите уволили лесничего из-за совершенного им подлога документов в 2022 году.

Сотрудник сделал подлог, который дал возможность лесозаготовителям избежать ответственности за несоблюдение санитарных норм в лесах, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил лесничего к 240 часам обязательных работ. Также его уволили с работы по статье из-за утраты доверия.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов осужден на семь лет за получение крупной взятки в 2020 году взамен на проведение проверки по факту кражи.

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