Лесничий в Ирбите уволен по статье из-за подлога документов

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Сотрудник сделал подлог, который дал возможность лесозаготовителям избежать ответственности за несоблюдение санитарных норм в лесах, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд приговорил лесничего к 240 часам обязательных работ. Также его уволили с работы по статье из-за утраты доверия.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов осужден на семь лет за получение крупной взятки в 2020 году взамен на проведение проверки по факту кражи.