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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Свердловскую область придут ливни и грозы

На Свердловскую область обрушатся ливни

12 августа 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловскую область придут ливни и грозы

В Свердловскую область 13 августа придет непогода.

Региональное МЧС предупреждает о том, что на Свердловскую область уже завтра обрушатся ливни. Также пройдут грозы. Порывы ветра местами будут до 20 м/с.

Осадки придут сначала в юго-западные районы. Во вторник дожди будут на всей территории Урала, — говорится в сообщении УГМС.

Температура 12 и 13 августа будет держаться на уровне 15-20 градусов.

Напомним, на предстоящей неделе в Нижнем Тагиле пройдут сильные дожди.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Гроза#Екатеринбург#Дождливая погода
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