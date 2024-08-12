На Свердловскую область обрушатся ливни

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Региональное МЧС предупреждает о том, что на Свердловскую область уже завтра обрушатся ливни. Также пройдут грозы. Порывы ветра местами будут до 20 м/с.
Осадки придут сначала в юго-западные районы. Во вторник дожди будут на всей территории Урала, — говорится в сообщении УГМС.
Температура 12 и 13 августа будет держаться на уровне 15-20 градусов.
Напомним, на предстоящей неделе в Нижнем Тагиле пройдут сильные дожди.