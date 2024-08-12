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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

На заводе пластификаторов в Нижнем Тагиле делают замеры на источниках выбросов

На заводе пластификаторов в Нижнем Тагиле делают замеры на источниках выбросов

12 августа 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на Уральском заводе пластификаторов проводится внеплановая проверка сотрудниками Росприроднадзора.
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Выбросы

Так, сотрудники Росприроднадзора прибыли на территорию предприятия и сделали замеры на источниках выбросов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам данной проверки будет дана оценка выполнения мероприятий по квотам, а также в зависимости от результатов будут приняты соответствующие меры.

Напомним, эксперты установили, что предприятие, расположенное под Верхней Пышмой, влияет на загрязнение почвы.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Завод#Предприятие#Выбросы#Замеры#Росприроднадзор#Екатеринбург
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