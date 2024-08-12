На заводе пластификаторов в Нижнем Тагиле делают замеры на источниках выбросов

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Так, сотрудники Росприроднадзора прибыли на территорию предприятия и сделали замеры на источниках выбросов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По итогам данной проверки будет дана оценка выполнения мероприятий по квотам, а также в зависимости от результатов будут приняты соответствующие меры.
Напомним, эксперты установили, что предприятие, расположенное под Верхней Пышмой, влияет на загрязнение почвы.