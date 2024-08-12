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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле

Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле

12 августа 2024, 12:07
Фото: tagilcity.ru
Администрация Нижнего Тагила объявила закупку на поставку новой архитектурной подсветки. Начальная цена тендера составляет 249,3 тысячи рублей.

Товар необходимо поставить в Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила на улицу Карла Маркса, 63. Оборудование должно быть новым, не поврежденным и сертифицированным. Качество подрядная организация подтвердит сертификатами и привезет архитектурную подсветку в фабричной упаковке.

Дюралайт будет светиться холодным белым цветом в постоянном режиме, количество светодиодов на метр составит 36 штук.

В Нижнем Тагиле большое количество архитектурной подсветки, работающей в круглогодичном режиме. Например, по проспекту Ленина и другим улицам. В Новогодние праздники выставляем фигуры. Осенью работа архитектурной подсветки начинает быть актуальной — мы проводим подготовку. В ноябре все уже должно быть работоспособным, — рассказал TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.

Гарантия на товар составит один год. Заявки на тендер принимаются до 19 августа 2024 года.

Напомним, что в июне 2024 года в Нижнем Тагиле еще 11 домов в центре города оборудовали архитектурной подсветкой.

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