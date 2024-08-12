Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле

Товар необходимо поставить в Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила на улицу Карла Маркса, 63. Оборудование должно быть новым, не поврежденным и сертифицированным. Качество подрядная организация подтвердит сертификатами и привезет архитектурную подсветку в фабричной упаковке.