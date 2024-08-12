Пионы выпустят огромные бутоны: как найти на даче идеальное место для пересадки

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Пион многие любители цветов называют королем сада и отдают пальму первенства ему, а не розе. Ведь пионы не только по-королевски прекрасны, но и обладают капризным характером. Профессиональный агроном Алексей Володихин, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», дал советы по пересадке пионов и выбору идеального места на участке.
Пионы светолюбивы, поэтому место для них нужно выбирать солнечное — кусты должны освещаться весь день. Если на них будет падать тень даже 2-3 часа, цвести он будет плохо, а то и вовсе не зацветет, — подчеркнул эксперт.
Второй важный момент, который необходимо учесть при пересадке пионов, это влажность. Эти цветы лучше всего растут на сухих участках. Застой воды эти привереды плохо переносят и начинают болеть и чахнуть. В низинах обычно накапливаются талая и дождевая вода, которая будет губительно действовать на растение.
Уровень грунтовых вод должен быть не выше одного метра, рекомендует Алексей Володихин.
Ну и третий аспект, о котором должен подумать рачительный садовод, это отсутствие сквозняков — их пионы просто не переносят. Если посадить растение на ветру, то оно будет плохо развиваться и цвести. Идеальным вариантом станет тихое и изолированное место.
Ране эксперт Володихин рассказал, почему нельзя обрезать и выкидывать плоды розы.