tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Пионы выпустят огромные бутоны: как найти на даче идеальное место для пересадки

Пионы выпустят огромные бутоны: как найти на даче идеальное место для пересадки

12 августа 2024, 15:01
Фото: tagilcity.ru
Каждый цветок на даче обладает собственным неповторимым характером. Пионы, например, не выносят тень. Эксперты рассказали, как подобрать идеальное место в вашем саду для этого чудесного цветка.

Пион многие любители цветов называют королем сада и отдают пальму первенства ему, а не розе. Ведь пионы не только по-королевски прекрасны, но и обладают капризным характером. Профессиональный агроном Алексей Володихин, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», дал советы по пересадке пионов и выбору идеального места на участке.

Пионы светолюбивы, поэтому место для них нужно выбирать солнечное — кусты должны освещаться весь день. Если на них будет падать тень даже 2-3 часа, цвести он будет плохо, а то и вовсе не зацветет, — подчеркнул эксперт.
Фото: Изображение Midjourney

Второй важный момент, который необходимо учесть при пересадке пионов, это влажность. Эти цветы лучше всего растут на сухих участках. Застой воды эти привереды плохо переносят и начинают болеть и чахнуть. В низинах обычно накапливаются талая и дождевая вода, которая будет губительно действовать на растение.

Уровень грунтовых вод должен быть не выше одного метра, рекомендует Алексей Володихин.

Ну и третий аспект, о котором должен подумать рачительный садовод, это отсутствие сквозняков — их пионы просто не переносят. Если посадить растение на ветру, то оно будет плохо развиваться и цвести. Идеальным вариантом станет тихое и изолированное место.

Ране эксперт Володихин рассказал, почему нельзя обрезать и выкидывать плоды розы.

Поливаю цветы этой чудо-жидкостью раз в неделю: растения радуют буйной зеленью
Узнать подробнее
Читайте также:
Помогите клубнике набраться сил для нового урожая: топ-4 важных дел в августеСорняки после прополки всегда оставляем на грядках: овощи растут как на дрожжахРассада будет болеть и чахнуть: что категорически нельзя делать с посадочным грунтом
#Дарья Бобровицкая#Россия#Цветы#Окружающая среда#Дача#Уход#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
Сегодня, 05:51
Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах
Сегодня, 10:38
Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:06
Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:35
В Свердловской области обнаружен гриб-хищник
Сегодня, 13:13
Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:07