Пионы выпустят огромные бутоны: как найти на даче идеальное место для пересадки

Второй важный момент, который необходимо учесть при пересадке пионов, это влажность. Эти цветы лучше всего растут на сухих участках. Застой воды эти привереды плохо переносят и начинают болеть и чахнуть. В низинах обычно накапливаются талая и дождевая вода, которая будет губительно действовать на растение.