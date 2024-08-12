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Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья

Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья

12 августа 2024, 09:10
Фото: 1MI
Хозяйки часто жалуются, что постельное белье изнашивается очень быстро. Пополнять запас наволочек и пододеяльников приходится несколько раз в год. Эксперты уверены, что все дело — в неправильном уходе.

Почему у некоторых женщин постельное белье всегда выглядит белоснежным, сияет и благоухает, а у других вроде бы чистые наволочки и простыни кажутся застиранными и жесткими? По мнению экспертов портала «Белновости», причина кроется в неправильной стирке.

Совет 1: не стирайте белье слишком часто

Постельное белье приходится стирать довольно часто, ведь на нем быстро скапливаются отмершие частицы кожи и пот. Поэтому менять пододеяльники, простыни и наволочки приходится как минимум раз в неделю. Если в запасе у хозяйке всего один-два комплекта, то постоянные стирки быстро приведут белье в негодность. Вот почему лучше иметь в запасе больше белья. Это позволит соблюдать правила гигиены, а стирать вещи будете реже.

Фото: Изображение Midjourney

Совет 2: не стирайте белье в слишком горячей воде

Нельзя стирать наволочки и простыни в воде, температура которой составляет более 40 градусов. Многие хозяйки стирают постельное бельё при температуре в 60 градусов, а потом удивляются, что материал быстро портится, — отмечают эксперты.

Кроме того, если постоянно отжимать постельное белье на высоких оборотах, то ткань будет очень быстро истончаться и рваться. Вот почему лучше выбрать менее интенсивный режим: например, вместо 1200 отжимать пододеяльники на 800 оборотах.

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Совет 3: реже используйте кондиционер

Это средство помогает смягчить ткань, сделать ее менее жесткой. Однако постоянное использование кондиционера быстро изнашивает ткань. Кондиционер создает на поверхности ткани невидимый налет, из-за этого простыни лишаются впитывающих свойств, в волокнах ткани могут размножаться пылевые клещи.

Также нужно внимательно относиться к дозированию стирального порошка и не перебарщивать с использованием моющего средства.

Ранее эксперты рассказали, почему при стирке на вещах появляются разводы и пятна от порошка.

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