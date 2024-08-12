Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья

Постельное белье приходится стирать довольно часто, ведь на нем быстро скапливаются отмершие частицы кожи и пот. Поэтому менять пододеяльники, простыни и наволочки приходится как минимум раз в неделю. Если в запасе у хозяйке всего один-два комплекта, то постоянные стирки быстро приведут белье в негодность. Вот почему лучше иметь в запасе больше белья. Это позволит соблюдать правила гигиены, а стирать вещи будете реже.