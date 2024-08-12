Почему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного белья

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Почему у некоторых женщин постельное белье всегда выглядит белоснежным, сияет и благоухает, а у других вроде бы чистые наволочки и простыни кажутся застиранными и жесткими? По мнению экспертов портала «Белновости», причина кроется в неправильной стирке.
Постельное белье приходится стирать довольно часто, ведь на нем быстро скапливаются отмершие частицы кожи и пот. Поэтому менять пододеяльники, простыни и наволочки приходится как минимум раз в неделю. Если в запасе у хозяйке всего один-два комплекта, то постоянные стирки быстро приведут белье в негодность. Вот почему лучше иметь в запасе больше белья. Это позволит соблюдать правила гигиены, а стирать вещи будете реже.
Нельзя стирать наволочки и простыни в воде, температура которой составляет более 40 градусов. Многие хозяйки стирают постельное бельё при температуре в 60 градусов, а потом удивляются, что материал быстро портится, — отмечают эксперты.
Кроме того, если постоянно отжимать постельное белье на высоких оборотах, то ткань будет очень быстро истончаться и рваться. Вот почему лучше выбрать менее интенсивный режим: например, вместо 1200 отжимать пододеяльники на 800 оборотах.
Это средство помогает смягчить ткань, сделать ее менее жесткой. Однако постоянное использование кондиционера быстро изнашивает ткань. Кондиционер создает на поверхности ткани невидимый налет, из-за этого простыни лишаются впитывающих свойств, в волокнах ткани могут размножаться пылевые клещи.
Также нужно внимательно относиться к дозированию стирального порошка и не перебарщивать с использованием моющего средства.
Ранее эксперты рассказали, почему при стирке на вещах появляются разводы и пятна от порошка.