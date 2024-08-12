Помогите клубнике набраться сил для нового урожая: топ-4 важных дел в августе

Правильно проведенная обрезка стимулирует оздоровление куста. Если листья начали покрываться пятнами и вянуть, то их нужно обязательно убрать, оставив 3-4 хороших листика. Кроме того, нужно убрать лишние усы, если вы не сделали этого в июле.