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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

Помогите клубнике набраться сил для нового урожая: топ-4 важных дел в августе

Помогите клубнике набраться сил для нового урожая: топ-4 важных дел в августе

12 августа 2024, 11:57
Фото: tagilcity.ru
Клубника требует качественного ухода на протяжении всего дачного сезона. В августе, когда период плодоношения у летней клубники закончился, нужно продолжать полив и подкормку. Также растение нуждается в обрезке и обработке от вредителей.

Летняя клубника плодоносит в первой половине лета, а затем набирается сил к следующему сезону. В этот период очень важно максимально поддержать растение. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» рассказывают о правилах ухода за клубничной плантацией в последний летний месяц.

Правило 1: регулярно поливаем

Вода нужна клубнике не только в период плодоношения. После дозревания последних ягод растение начинает готовиться к новому жизненному циклу и начинает малозаметный, но крайне важный процесс образования плодовых почек. Если лишить клубнику столь необходимой влаги, процесс вегетации нарушится.

Растения сами «сигнализируют» о необходимости полива — кусты поникают, а листва подсыхает. Поливать клубнику можно как дождеванием, так и под корень — солнце уже не такое агрессивное, и ожога на листьях не будет, — отмечают эксперты.

Правило 2: аккуратно обрезаем

Правильно проведенная обрезка стимулирует оздоровление куста. Если листья начали покрываться пятнами и вянуть, то их нужно обязательно убрать, оставив 3-4 хороших листика. Кроме того, нужно убрать лишние усы, если вы не сделали этого в июле.

Правило 3: щедро подкармливаем

В августе клубнику необходимо подкормить фосфорно-калийным комплексом. Для этого смешиваем 10-20 граммов суперфосфата с 10-15 граммами аммиачной селитры (можно заменить ее сульфатом аммония) и 5-10 граммами хлористого калия. Такое количество удобрения требуется на 1 квадратный метр земли.

Правило 4: заботливо лечим

Клубника, как и любое другое растение на вашей даче, подвержено разным заболеваниям. Также на кустики могут время от времени нападать вредители. Нужно внимательно следить за состоянием растения и вовремя проводить лечение.

Ранее эксперты подробно рассказали о том, как и чем подкормить клубнику в августе.

Зачем отрезать у клубники усы: как ухаживать за растением после сбора урожая
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