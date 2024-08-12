Помогите найти маму: в Свердловской области пропал пожилой человек

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Волкова Любовь Ивановна, пропала 10 августа 2024 года. Она ушла из дома и, возможно, отправилась по старой Нижнесалдинской дороге. Дочь пенсионерки обратилась через соцсети ко всем автомобилистам, грибникам и другим людям, которые могли проезжать или находиться в этом районе в тот день. Возможно, кто-то видел пенсионерку или даже подвозил ее.
Мама пропала 10 августа 2024 года примерно в 10 утра. Последний раз ее видели, когда она выходила из дома. По словам соседей, она выглядела немного растерянной и говорила, что собирается прогуляться. Я прошу всех, кто мог видеть мою маму или подвозить ее, связаться со мной. Пожалуйста, поделитесь любой информацией, которую вы можете предоставить. Это может быть фотография, видео или просто описание того, что вы видели, — пишет дочь пенсионерки, Ольга.
Если вы были в районе старой нижнесалдинской дороги 10 августа 2024 года, пожалуйста, проверьте свои записи или вспомните, не встречали ли вы женщину, что на фотографии. Может быть, она просила подвезти ее или просто стояла на обочине дороги.
Если у вас есть какие-либо сведения о том, где она может находится, пожалуйста, сообщите нам в редакцию. Даже если вы не уверены, что это именно она, любая информация может оказаться полезной.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Волковой Любови Ивановны, пожалуйста, сообщите по телефонам:
8 (922) 162-03-09, 8 (950) 650-30-02 или обратитесь в дежурную часть.