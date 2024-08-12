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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Поиски пропавшей два дня назад женщины в Свердловской области продолжаются

Помогите найти маму: в Свердловской области пропал пожилой человек

12 августа 2024, 14:28
Фото: Ольга Кожевникова

Поиски пропавшей два дня назад женщины в Свердловской области продолжаются

10 августа 2024 года утром, предположительно в лес за грибами, ушла из дома и до сих пор не вернулась Волкова Любовь Ивановна. Она была одета в светло-серый флисовый костюм и белые резиновые сапоги. Женщине нужна медицинская помощь, поскольку может быть дезориентирована с частичной потерей памяти.

Волкова Любовь Ивановна, пропала 10 августа 2024 года. Она ушла из дома и, возможно, отправилась по старой Нижнесалдинской дороге. Дочь пенсионерки обратилась через соцсети ко всем автомобилистам, грибникам и другим людям, которые могли проезжать или находиться в этом районе в тот день. Возможно, кто-то видел пенсионерку или даже подвозил ее.

Мама пропала 10 августа 2024 года примерно в 10 утра. Последний раз ее видели, когда она выходила из дома. По словам соседей, она выглядела немного растерянной и говорила, что собирается прогуляться. Я прошу всех, кто мог видеть мою маму или подвозить ее, связаться со мной. Пожалуйста, поделитесь любой информацией, которую вы можете предоставить. Это может быть фотография, видео или просто описание того, что вы видели, — пишет дочь пенсионерки, Ольга.
Фото: Ольга Кожевникова

Если вы были в районе старой нижнесалдинской дороги 10 августа 2024 года, пожалуйста, проверьте свои записи или вспомните, не встречали ли вы женщину, что на фотографии. Может быть, она просила подвезти ее или просто стояла на обочине дороги.

Если у вас есть какие-либо сведения о том, где она может находится, пожалуйста, сообщите нам в редакцию. Даже если вы не уверены, что это именно она, любая информация может оказаться полезной.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Волковой Любови Ивановны, пожалуйста, сообщите по телефонам:

8 (922) 162-03-09, 8 (950) 650-30-02 или обратитесь в дежурную часть.

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