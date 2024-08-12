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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

После блокировки YouTube приложение YouTube Kids тоже стало недоступно. Чем заменить?

После блокировки YouTube приложение YouTube Kids тоже стало недоступно. Чем заменить?

12 августа 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
Детские мультики «Синий трактор» и «Три кота» после блокировки YouTube, без рекламы смотреть можно только платно.

«Новые Известия» представили обзор альтернативных платформ для просмотра мультиков.

Без оплаты смотреть мультфильмы дети сейчас могут на Rutube. Данная платформа предлагает советские мультфильмы, полнометражные фильмы Disney, а также обучающие мультсериалы.

«Маша и Медведь» и «Три кота» также доступны на этом сервисе, но их придется найти вручную через поиск. Здесь же можно найти видео от детских блогеров, играющих в игры. Хотя польза от такого контента сомнительна, детям он нравится.

Среди платных сервисов популярны: оkko, Ivi, Kion, Premier, Wink и Start.

Здесь важно отметить необходимость контролировать доступ ребенка к контенту, так как даже в детских профилях могут быть доступны нежелательные для детей программы.

Цена подписок может варьироваться, поэтому рекомендуется сравнить предложения разных сервисов.

Кроме того, за 400 рублей в месяц можно подключить «Яндекс плюс детям». Правда сначала сервис заставит оформить подписку на «Яндекс Плюс». Зато мультики можно смотреть без интернета и без рекламы.

Родителям стоит внимательно изучить условия подписки каждого сервиса, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для просмотра любимых мультиков без рекламы.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Дети#Мультфильмы#Екатеринбург#Мультики
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