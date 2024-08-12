После блокировки YouTube приложение YouTube Kids тоже стало недоступно. Чем заменить?

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
«Новые Известия» представили обзор альтернативных платформ для просмотра мультиков.
Без оплаты смотреть мультфильмы дети сейчас могут на Rutube. Данная платформа предлагает советские мультфильмы, полнометражные фильмы Disney, а также обучающие мультсериалы.
«Маша и Медведь» и «Три кота» также доступны на этом сервисе, но их придется найти вручную через поиск. Здесь же можно найти видео от детских блогеров, играющих в игры. Хотя польза от такого контента сомнительна, детям он нравится.
Среди платных сервисов популярны: оkko, Ivi, Kion, Premier, Wink и Start.
Здесь важно отметить необходимость контролировать доступ ребенка к контенту, так как даже в детских профилях могут быть доступны нежелательные для детей программы.
Цена подписок может варьироваться, поэтому рекомендуется сравнить предложения разных сервисов.
Кроме того, за 400 рублей в месяц можно подключить «Яндекс плюс детям». Правда сначала сервис заставит оформить подписку на «Яндекс Плюс». Зато мультики можно смотреть без интернета и без рекламы.
Родителям стоит внимательно изучить условия подписки каждого сервиса, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для просмотра любимых мультиков без рекламы.