Пожилой мужчина на ВАЗе протаранил большегруз под Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Серьезное ДТП произошло в понедельник, 12 августа, на трассе под Каменском-Уральским, информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Предварительно авария случилась по вине 63-летнего водителя отечественной «семерки». Он не уследил за дорогой и выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с большой фурой с полуприцепом.
В результате столкновения салон ВАЗа полностью снесло, а грузовик отбросило в кювет. Пожилой мужчина умер на месте, факт смерти констатировала прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи. Также в легковушке находился ребенок, который получил травмы. Его доставили в больницу.
Ранее в Каменске-Уральском водитель протаранил дорожный знак и вписался в дерево.