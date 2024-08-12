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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Каменске-Уральском в ДТП с грузовиком разбился пожилой водитель ВАЗа

Пожилой мужчина на ВАЗе протаранил большегруз под Каменском-Уральским

12 августа 2024, 15:27
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском в ДТП с грузовиком разбился пожилой водитель ВАЗа

Отечественный автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой MAN на трассе под Каменском-Уральским.

Серьезное ДТП произошло в понедельник, 12 августа, на трассе под Каменском-Уральским, информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Предварительно авария случилась по вине 63-летнего водителя отечественной «семерки». Он не уследил за дорогой и выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с большой фурой с полуприцепом.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В результате столкновения салон ВАЗа полностью снесло, а грузовик отбросило в кювет. Пожилой мужчина умер на месте, факт смерти констатировала прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи. Также в легковушке находился ребенок, который получил травмы. Его доставили в больницу.

Ранее в Каменске-Уральском водитель протаранил дорожный знак и вписался в дерево.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#ГИБДД#ВАЗ#Грузовик#Травмы#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург
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