Пятна от травы и грязь растворятся на глазах: как заставить детские вещи сиять

Если у вас накопилась гора детских вещей с «запятнанной репутацией», то пришло время для ревизии. Вещи, которые стали малы вашему ребенку и порваны, можно выбросить или пустить на тряпки. Но остальные стоит попробовать реанимировать. О том, как это сделать, рассказывает эксперт по домоводству, автор собственного тематического блога Марина Жукова.