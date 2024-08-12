Пятна от травы и грязь растворятся на глазах: как заставить детские вещи сиять

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Если у вас накопилась гора детских вещей с «запятнанной репутацией», то пришло время для ревизии. Вещи, которые стали малы вашему ребенку и порваны, можно выбросить или пустить на тряпки. Но остальные стоит попробовать реанимировать. О том, как это сделать, рассказывает эксперт по домоводству, автор собственного тематического блога Марина Жукова.
Нужно приготовить «волшебный» раствор, который нанесет мощный удар даже по застарелым и засохшим пятнам.
Для начала нам понадобится кастрюля, в которой мы будем варить «волшебный» раствор. В нее я натираю на крупной терке хозяйственное мыло. Использую «Классическое» 72% от «Аиста» — оно концентрированное и отлично справляется с загрязнениями, — дает советы Марина Жукова.
В кастрюлю также следует добавить 1-2 столовые ложки растительного масла, которое заменит кондиционер, а также 1 столовую ложку кальцинированной соды и 4 столовые ложки средства «Бос». Ингредиенты необходимо залить 10 литрами крутого кипятка и как следует перемешать, чтобы раствор стал однородным. Белье опускаем в кастрюлю и оставляем мокнуть примерно на 8 часов. Удобно замачивать его перед сном, чтобы утром сразу же приступить к стирке, отмечает Марина Жукова.
После «волшебной» ванны пятна на детских вещичках заметно посветлеют, а кое-где и вовсе исчезнут. После этого маме останется лишь прополоскать одежду в прохладной воде и выстирать обычным способом — руками или в машинке.
Данный раствор не подходит для цветных вещей — они могу полинять, предупреждает эксперт. Если же пятна все же необходимо вывести, то раствор готовится без «Боса».
А вот так можно постирать огромную штору за полчаса — поможет хитрый трюк с носком.