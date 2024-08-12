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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Рассада будет болеть и чахнуть: что категорически нельзя делать с посадочным грунтом

Рассада будет болеть и чахнуть: что категорически нельзя делать с посадочным грунтом

12 августа 2024, 13:54
Фото: 1MI
Многие дачники очень тщательно готовят грунт для рассады — просеивают его и прожаривают. Однако излишнее усердие в этом деле приводит лишь к тому, что растения начинают болеть и плохо растут.

Особое значение садоводы и огородники придают комочкам земли, которые всегда есть в грунте. Их тщательно разбивают, а иногда даже просеивают сквозь сито. Однако делать это категорически нельзя, считают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

Именно эти комочки создают рыхлость и водопроницаемость почвы. Если вы почву просеете, то буквально через два-три полива после всхода росточков она превратится в «асфальт». А вам это нужно? — спрашивают эксперты.
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Волшебные комочки земли выполняют сразу несколько важнейших функций: они удерживают в себе влагу, а также накапливают питательные вещества, которые жизненно необходимы растениям. Поэтому оставьте грунт в покое. Вместо этого посвятите время правильному уходу за рассадой, своевременному поливу и подкормке.

Ранее эксперты рассказали о главных принципах подготовки к уборке урожая картофеля.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Почва#Дача#Растения#Рассада#Дом и сад#КЦ
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