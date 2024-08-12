Рассада будет болеть и чахнуть: что категорически нельзя делать с посадочным грунтом

Особое значение садоводы и огородники придают комочкам земли, которые всегда есть в грунте. Их тщательно разбивают, а иногда даже просеивают сквозь сито. Однако делать это категорически нельзя, считают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».