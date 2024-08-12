Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Беглянка исчезла из социального центра еще 8 августа. Благодаря сообщениям очевидцев полицейским удалось ее найти. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, с ней будут работать специалисты.
Напомним, что девочка ушла из своего дома в Дагестане осенью 2023 года. Она успела побывать в Москве и Екатеринбурге, в конечном итоге обосновалась в Нижнем Тагиле. Там девушку поймали за попрошайничеством, а после поместили в приют.
Силовики пытались найти родителей девушки, но не смогли, в родном городе никто не заявлял о пропаже.
Ранее сообщалось, что под Полевским нашли пропавшую женщину с детьми.