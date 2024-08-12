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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле

Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле

12 августа 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Полицейским удалось найти сбежавшую девушку, она пряталась в квартире ее подруги в Нижнем Тагиле.

Беглянка исчезла из социального центра еще 8 августа. Благодаря сообщениям очевидцев полицейским удалось ее найти. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, с ней будут работать специалисты.

Напомним, что девочка ушла из своего дома в Дагестане осенью 2023 года. Она успела побывать в Москве и Екатеринбурге, в конечном итоге обосновалась в Нижнем Тагиле. Там девушку поймали за попрошайничеством, а после поместили в приют.

Силовики пытались найти родителей девушки, но не смогли, в родном городе никто не заявлял о пропаже.

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