Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле

Напомним, что девочка ушла из своего дома в Дагестане осенью 2023 года. Она успела побывать в Москве и Екатеринбурге, в конечном итоге обосновалась в Нижнем Тагиле. Там девушку поймали за попрошайничеством, а после поместили в приют.