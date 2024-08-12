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Published Сегодня, 08:54

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Секрет идеального шашлыка: 5 простых советов

Секрет идеального шашлыка: 5 простых советов

12 августа 2024, 08:54
Фото: 1MI
Опытные повара рассказали о самых частых ошибках, которые совершают при приготовлении мяса на мангале. Следуя 5 простым советам, у вас всегда будет получатся идеальный шашлык.

Неправильно подобранное мясо

Многие ошибочно полагают, что для шашлыка подойдёт любое мясо. Конечно, можно приготовить шашлык из любого продукта. Однако, чтобы мясо было нежным и сочным, а не жёстким, лучше не использовать те части животного, которые наиболее активно задействованы в его жизни. Задние ноги, грудинка, лопатка и голяшка — не лучший выбор для готовки на огне.

Молодое мясо с жировыми прослойками — лучший выбор для сочного шашлыка.

Неправильная нарезка

Рекомендуется резать мясо для жарки одинаковыми по размерами кусками. Так оно прожарится равномерно и нигде не подгорит. Равномерные куски проще контролировать во время готовки. Даже если вы не уверены в готовности шашлыка, разрезав один кусочек можно будет судить о готовности всего шампура.

Слишком кисло

Многие считают, что различные кислые продукты делают шашлык вкуснее и сочнее. Однако это не так. Уксус, кефир и различные кислые соки только испортят вкус хорошего мяса.

Хорошему молодому мясу достаточно маринада, лука и пары часов в холодильнике.

Много воды

Многие любители шашлыка поливают мясо вином, остатками маринада или пивом.

Поливать шашлык слишком часто не рекомендуется. Лучше вообще этого не делать. Мясо станет сухим и быстро подгорит. А разгоревшийся огонь лучше тушить не трогая само блюдо. Для этого достаточно сбрызнуть пламя водой или перемешать угли.

Жарить овощи вместе с мясом

Овощи, нанизанные на шампуры вместе с мясом, выглядят очень привлекательно и аппетитно. Овощи лучше жарить отдельно от мяса. У них разное время приготовления, когда овощи будут готовы — шашлык еще только начнет подходить. Чтобы приготовить идеальные овощи гриль — жарьте их отдельно, рассказали в «newia.ru»

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