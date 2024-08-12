Секрет идеального шашлыка: 5 простых советов

Многие ошибочно полагают, что для шашлыка подойдёт любое мясо. Конечно, можно приготовить шашлык из любого продукта. Однако, чтобы мясо было нежным и сочным, а не жёстким, лучше не использовать те части животного, которые наиболее активно задействованы в его жизни. Задние ноги, грудинка, лопатка и голяшка — не лучший выбор для готовки на огне.