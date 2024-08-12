Секрет идеального шашлыка: 5 простых советов

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Многие ошибочно полагают, что для шашлыка подойдёт любое мясо. Конечно, можно приготовить шашлык из любого продукта. Однако, чтобы мясо было нежным и сочным, а не жёстким, лучше не использовать те части животного, которые наиболее активно задействованы в его жизни. Задние ноги, грудинка, лопатка и голяшка — не лучший выбор для готовки на огне.
Молодое мясо с жировыми прослойками — лучший выбор для сочного шашлыка.
Рекомендуется резать мясо для жарки одинаковыми по размерами кусками. Так оно прожарится равномерно и нигде не подгорит. Равномерные куски проще контролировать во время готовки. Даже если вы не уверены в готовности шашлыка, разрезав один кусочек можно будет судить о готовности всего шампура.
Многие считают, что различные кислые продукты делают шашлык вкуснее и сочнее. Однако это не так. Уксус, кефир и различные кислые соки только испортят вкус хорошего мяса.
Хорошему молодому мясу достаточно маринада, лука и пары часов в холодильнике.
Многие любители шашлыка поливают мясо вином, остатками маринада или пивом.
Поливать шашлык слишком часто не рекомендуется. Лучше вообще этого не делать. Мясо станет сухим и быстро подгорит. А разгоревшийся огонь лучше тушить не трогая само блюдо. Для этого достаточно сбрызнуть пламя водой или перемешать угли.
Овощи, нанизанные на шампуры вместе с мясом, выглядят очень привлекательно и аппетитно. Овощи лучше жарить отдельно от мяса. У них разное время приготовления, когда овощи будут готовы — шашлык еще только начнет подходить. Чтобы приготовить идеальные овощи гриль — жарьте их отдельно, рассказали в «newia.ru»