Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На сегодняшний день трое взрослых находятся в отделениях ЦГКБ № 23. Из них два человека размещены в неотложной хирургии и проходят восстановление после хирургического вмешательства. В ближайшее время планируется транспортировка одной из прооперированных пациенток в ЦГКБ № 3: там она продолжит курс реабилитации. Третий тагильчанин — все еще в реанимации.
В Детской городской клинической больнице наблюдаются два юных пациента. К концу этой недели на амбулаторное лечение направится один ребенок, второй пострадавший — в тяжелом, но стабильном состоянии.
Состояние самого пожилого тагильчанина, ранее госпитализированного в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, оценивается как удовлетворительное. Однако о его выписке говорить еще рано.
Как отмечается, все жители дома по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, поступившие на лечение после взрыва бытового газа в ГБ №1 на Вагонке, находятся под наблюдением медиков уже амбулаторно.
За ПВР на базе гостиницы закреплен отдельный специалист. Кроме того, в городской поликлинике введены определенные часы приема пострадавших, — подчеркнул главврач Городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле Александр Павловских.
В рамках помощи, оказываемой региональным минздравом, жители разрушенных квартир без очереди льготно получают все необходимые лекарства.
Напомним, ранее сообщалось о выписке из больниц областной столицы четырех тагильчан.