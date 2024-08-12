Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах

На сегодняшний день трое взрослых находятся в отделениях ЦГКБ № 23. Из них два человека размещены в неотложной хирургии и проходят восстановление после хирургического вмешательства. В ближайшее время планируется транспортировка одной из прооперированных пациенток в ЦГКБ № 3: там она продолжит курс реабилитации. Третий тагильчанин — все еще в реанимации.