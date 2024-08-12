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Updated Сегодня, 10:40

В больницах Екатеринбурга остаются 6 пострадавших при обрушении дома тагильчан

Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах

12 августа 2024, 10:38
Фото: www.mzso.info

В больницах Екатеринбурга остаются 6 пострадавших при обрушении дома тагильчан

Двое детей и четверо взрослых, в том числе 80-летний мужчина, пострадавшие в результате частичного обрушения дома по улице Сибирская, 81 на Вагонке в Нижнем Тагиле, до сих пор остаются под наблюдением медиков. Все пациенты получают необходимое лечение в больницах Екатеринбурга.

На сегодняшний день трое взрослых находятся в отделениях ЦГКБ № 23. Из них два человека размещены в неотложной хирургии и проходят восстановление после хирургического вмешательства. В ближайшее время планируется транспортировка одной из прооперированных пациенток в ЦГКБ № 3: там она продолжит курс реабилитации. Третий тагильчанин — все еще в реанимации.

В Детской городской клинической больнице наблюдаются два юных пациента. К концу этой недели на амбулаторное лечение направится один ребенок, второй пострадавший — в тяжелом, но стабильном состоянии.

Состояние самого пожилого тагильчанина, ранее госпитализированного в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, оценивается как удовлетворительное. Однако о его выписке говорить еще рано.

Как отмечается, все жители дома по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, поступившие на лечение после взрыва бытового газа в ГБ №1 на Вагонке, находятся под наблюдением медиков уже амбулаторно.

За ПВР на базе гостиницы закреплен отдельный специалист. Кроме того, в городской поликлинике введены определенные часы приема пострадавших, — подчеркнул главврач Городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле Александр Павловских.

В рамках помощи, оказываемой региональным минздравом, жители разрушенных квартир без очереди льготно получают все необходимые лекарства.

Напомним, ранее сообщалось о выписке из больниц областной столицы четырех тагильчан.

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#Анастасия Имамахметова#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Лечение#Медицина#Взрыв газа#Поликлиника#Госпитализация#Пострадавшие#Реабилитация#Министерство здравоохранения#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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