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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Алексей Серов подрался и сломал гитару на концерте в Екатеринбурге

Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов подрался на концерте в Екатеринбурге

12 августа 2024, 07:23
Фото: 1MI

Алексей Серов подрался и сломал гитару на концерте в Екатеринбурге

Алексей Серов в шутку подрался на концерте в Екатеринбурге во время празднования Дня строителя.

Лидер группы «Дискотека Авария» поднял настроение тысячам свердловцев.

Помимо исполнения своих знаменитых хитов, артист в течение часа устраивал на сцене настоящее шоу. Он устроил шуточный замес у одним из участников группы, боролся с ним и даже сломал гитару.

Во время выступления Алексей часто залезал на ограждения. Певец также едва не загорелся от фаера.

В этот праздничный вечер артист также переодевался в Деда Мороза и угощал зрителей конфетами.

А в конце выступления Серов отметил, что ничего не употреблял.

Ранее мы сообщали, что в День города в Екатеринбурге споет Slava Marlow.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Концерт#Екатеринбург
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