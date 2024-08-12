Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов подрался на концерте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Лидер группы «Дискотека Авария» поднял настроение тысячам свердловцев.
Помимо исполнения своих знаменитых хитов, артист в течение часа устраивал на сцене настоящее шоу. Он устроил шуточный замес у одним из участников группы, боролся с ним и даже сломал гитару.
Во время выступления Алексей часто залезал на ограждения. Певец также едва не загорелся от фаера.
В этот праздничный вечер артист также переодевался в Деда Мороза и угощал зрителей конфетами.
А в конце выступления Серов отметил, что ничего не употреблял.
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